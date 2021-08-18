Несколько случаев предположительно сибирской язвы зафиксировали в Китае

Несколько случаев предположительно кожной сибирской язвы были выявлены в провинции Шаньси на севере Китая, сообщений о летальных исходах пока не поступало.

Газета «Шаньси Ваньбао» сообщила, что больница в уезде Вэньшуй городского округа Люйлян 12 августа уведомила местный центр по контролю и профилактике заболеваний, что у ряда жителей деревни Баосянь недавно появились папулы на конечностях, которые затем превратились в волдыри, язвы и почернения, передает РИА «Новости».

Предварительное эпидемиологическое расследование показало, что соответствующие симптомы в деревне имели девять человек, четыре человека были направлены на лечение в Тайюань, двое из них уже выписаны из больницы, в деревне все еще находятся пять пациентов, все они изолированы и проходят лечение.

Все девять человек с симптомами занимаются разведением и забоем скота, а также продажей мяса.

Местные власти направили в деревню специалистов для проведения эпидемиологического расследования, в домах и на местах работы зараженных проведена полная дезинфекция.

До этого центр по контролю и профилактике заболеваний китайской столицы сообщал, что 9 августа один случай легочной сибирской язвы был зарегистрирован в Пекине, зараженным оказался житель Вэйчан-Маньчжурско-Монгольского автономного уезда городского округа Чэндэ северной провинции Хэбэй, который приехал в Пекин на лечение.

У зараженного был контакт с живым крупным рогатым скотом, овцами и мясными изделиями. Его изолировали в больнице, все необходимые меры контроля соблюдены.

Сибирская язва – это острая инфекционная болезнь животных и человека, характеризующаяся септицемией, поражением кожи, кишечника, легких, миндалин.

Ранее в Армении подтвердили пять новых случаев сибирской язвы среди людей. Кроме того, в начале июня в одном из тувинских сел ввели карантин по сибирской язве, заболевание заподозрили у одного из местных жителей.