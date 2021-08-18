Haval привезет в Россию новый рамный внедорожник Big Dog

Китайский автогигант Haval объявил о сертификации в РФ нового рамного внедорожника Haval Big Dog.

Данный автомобиль официально продемонстрировали в Сочи, однако его серийное производство на местной площадке состоится в 2023 году. После сертификации автомобильный бренд получит разрешение для дальнейшей реализации модели на отечественном рынке. Модель имеет 1,5-литровый турбированный двигатель с мощностью 169 л.с. Кроме того, внедорожник оснащается роботизированной коробкой передач и передним приводом.

В максимальной комплектации Big Dog получит улучшенный силовой агрегат на 211 л.с. мощности и систему полного привода. Стоимость внедорожника на китайском рынке достигает 1,36 млн рублей в местной валюте.