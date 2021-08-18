 

В Украине в результате непогоды обесточены около 140 населенных пунктов – ГСЧС

18.08.2021, 8:08, Новости дня
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Без электроэнергии остались 70 населенных пунктов в Житомирской области, 30 – в Киевской, 24 – в Хмельницкой, девять – в Черниговской, по две в Днепропетровской и Черрновицкой и одна в  Кировоградской.

К восстановлению электроснабжения привлечены бригады облэнерго.

В Хмельницке 17 и 18 августа было подтоплено пять подвалов жилых домов и повалены 16 деревьев. Подразделениями ГСЧС откачан более 2 тыс. м2 воды.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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