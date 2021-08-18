 

“Похожи”, “Оба прелесть”. Вера Брежнева показала свою собаку – “копию хозяйки”

18.08.2021, 8:08, Новости дня
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“Вместе мы – стая. Наш член семьи Бишон Фризе Дейзи – копия хозяйки. Или хозяйка копия Дейзи. Я уверена, что так у большинства”, – подписала снимки 39-летняя певица.

Пост Брежневой за несколько часов набрал больше 86 тыс. лайков и свыше 600 комментариев.

“Похожи”, – подтвердил ruslan_basariev.

“Улыбки похожи”, – заметила anastasia.akm.

“Оба прелесть”, – считает usi2816.

“Какая приятная атмосфера от фотографий. С – семья”, – написала olesyalesya_16.

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A post shared by Vera Brezhneva (@ververa)

Контекст:

Вера Брежнева (настоящая фамилия – Галушка) была участницей группы “ВИА Гра”, продюсером которой является нынешний супруг Брежневой Константин Меладзе, в 2003–2007 годах. После ухода из группы начала сольную карьеру. В дискографии исполнительницы четыре студийных альбома. Певица проживает и работает в России.

Она – мать двоих детей. Ее старшей дочери Софии 30 марта исполнилось 20 лет. Она родилась в отношениях с украинским бизнесменом Виталием Войченко. Отцом младшей дочери Сары (2009) является украинский бизнесмен Михаил Киперман. Пара развелась в 2012 году после шести лет брака.

Брежнева строит карьеру в РФ.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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