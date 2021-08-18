В Нигере убили почти 40 человек во время полевых работ

Атаку совершили террористы из соседней страны, куда они сразу вернулись после преступления, сказал представитель правительства Нигера Тиджани Абдулкадри.

Нападавшие приехали на мотоциклах, среди убитых – четыре женщины и 13 детей.

В стране объявили траур на два дня с 18 августа.

Агентство АFP со ссылкой на местного чиновника также сообщила о нападении. По словам одного из местных журналистов, атака была “весьма кровавой”. Вооруженные люди находили людей в полях и стреляли во все, что двигалось, сказал он.

Это была пятая атака в этом районе Тиллабери за последние несколько месяцев, отметило AFP.

Контекст:

По сведениям AFP, число погибших в результате нападений джихадистов в западном Нигере с начала года превысило 450 человек.

Нигер ведет борьбу с повстанцами-джихадистами уже девять лет.

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