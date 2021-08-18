В Нигере убили почти 40 человек во время полевых работ
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Атаку совершили террористы из соседней страны, куда они сразу вернулись после преступления, сказал представитель правительства Нигера Тиджани Абдулкадри.
Нападавшие приехали на мотоциклах, среди убитых – четыре женщины и 13 детей.
В стране объявили траур на два дня с 18 августа.
Агентство АFP со ссылкой на местного чиновника также сообщила о нападении. По словам одного из местных журналистов, атака была “весьма кровавой”. Вооруженные люди находили людей в полях и стреляли во все, что двигалось, сказал он.
Это была пятая атака в этом районе Тиллабери за последние несколько месяцев, отметило AFP.
Контекст:
По сведениям AFP, число погибших в результате нападений джихадистов в западном Нигере с начала года превысило 450 человек.
Нигер ведет борьбу с повстанцами-джихадистами уже девять лет.
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