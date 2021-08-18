 

Стало известно о беременности сбитой мотоциклистом женщины в Москве

18.08.2021, 7:24, Новости дня
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Женщина, погибшая в результате ДТП в Москве, находилась на восьмом месяце беременности, сообщил источник.

Источник РЕН ТВ сообщил, что Гелия Шишалова скончалась на месте. Кроме того, в больницу попала пострадавшая 64-летняя Станислава Ковтун-Заводовская, а также мотоциклист Александр Абрамов.

Канал опубликовал видеозапись ДТП. На записи два человека переходят проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу. Вероятно, мотоциклист не увидел их за остановившейся машиной и сбил на полной скорости.

Напомним, открыто уголовное дело по ч. 3 ст. 264 УК «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств».



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