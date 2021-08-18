 

Шойгу сообщил о наблюдателях из стран НАТО на «АрМИ–2021»

18.08.2021, 1:40, Новости дня
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Наблюдатели из четырех стран НАТО будут присутствовать на международных играх «АрМИ–2021», сообщил глава Минобороны РФ генерал армии Сергей Шойгу.

«В этом году у нас будет 11 групп наблюдателей, которые выезжают на игры, четыре из них из стран НАТО», – приводит его слова «Красная звезда».

VII Армейские международные игры «АрМИ-2021» пройдут с 22 августа по 4 сентября. Помимо России, конкурсы будут проходить на территории 11 государств. Игры пройдут в Армении, Белоруссии, Казахстане, Китае, Иране, Узбекистане, а также в Алжире, Вьетнаме, Сербии и Катаре, которые примут конкурсы впервые. В них будут участвовать свыше 280 команд из 43 стран. Команды Бразилии, Буркина-Фасо, Кипра, Малайзии, Камеруна и Эквадора впервые примут участие в играх, передает ТАСС.

В играх «с учетом отборочных этапов в Вооруженных силах» РФ примут участие 455 тыс. человек: летчики, танкисты, моряки, мотострелки, десантники, водители боевых машин, техники, операторы систем ПВО, снайперы, врачи – «практически все, кто предназначен для ведения боевых действий», передает РИА «Новости».

Впервые состоятся конкурс «Тактический стрелок», состязания военных топографов «Меридиан» и музыкально-танцевальный конкурс «Армия культуры».

Шойгу также сообщил, что на форуме «Армия–2021» ожидаются делегации из 97 стран, включая 34 министров обороны. свыше 1,5 тыс. предприятий из РФ и еще 12 стран продемонстрируют свою продукцию – всего около 20 тыс. образцов. Российское военное ведомство намерено подписать 45 госконтрактов на 500 млрд рублей. Форум пройдет с 22 по 28 августа на базе конгрессно-выставочного центра «Патриот», а также на аэродроме Кубинка и полигоне Алабино. 25–26 августа Минобороны проведет чемпионат по робототехнике и покажет боевых роботов.

В частности, будут заключены сделки на поставку робототехнических комплексов «Уран­14», систем дистанционного минирования, артиллерийских и тяжелых огнеметных систем, спецтехники для Сухопутных войск, танков Т-90М и на модернизацию танков Т­90. Минобороны подпишет контракт на строительство разведывательных кораблей и минных тральщиков, на поставку и модернизацию авиатехники и закупку высокоточного оружия.



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