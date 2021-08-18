Эвакуация из Афганистана, советская инсталляция в Киеве и арест крымских татар. Главное за день

Ситуация в Афганистане

17 августа в Афганистане сняли запрет на полеты гражданской авиации, в аэропорту Кабула возобновились вылеты самолетов разных государств. Возле аэропорта, по сообщениям СМИ, находятся тысячи людей, безопасность охраняют военные США, Франции, Германии, Великобритании.

В Пентагоне пообещали поддерживать безопасность в аэропорту Кабула до 31 августа. В США заявляли, что планируют создать возможности, чтобы вывозить из Афганистана до 5 тыс. человек в день.

Эвакуации из страны ожидают более 150 украинцев, в том числе 12 военных, оставшиеся на американской военной базе.

Первый вице-президент Афганистана Амрулла Салех заявил, что он – законный руководитель страны, и призвал к сопротивлению талибам. Он, предположительно, находится в провинции Панджшер, откуда он родом, – это последняя территория Афганистана, которую еще не контролируют талибы.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг предупредил, что если “Аль-Каида” или другие террористические группировки будут угрожать странам Альянса с территории Афганистана, НАТО может нанести дистанционные удары. Он также отметил, что “крах” в Афганистане произошел со скоростью, которой в Альянсе не ожидали, и НАТО “предстоит извлечь много уроков”.

В свою очередь, “Талибан” объявил всеобщую амнистию для афганских чиновников, допустил присутствие женщин в правительстве Афганистана и дал первую пресс-конференцию после прихода к власти, на которой пообещал, что никто не будет атаковать другие страны с территории Афганистана и что женщины смогут работать, если будут “жить по законам шариата”.

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В Крыму задержали пять крымских татар

Российские силовики утром пришли с обысками к крымским татарам, пятерых задержали. Все они занимались активизмом, систематически посещали политически мотивированные судебные заседания, поддерживали семьи политзаключенных.

МИД Украины считает задержание Россией крымских татар провокацией накануне саммита Крымской платформы.

Трех задержанных отправили в СИЗО, еще двоим меру пресечения изберут 18 августа, сообщила уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова.

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В Киеве со скандалом снесли инсталляцию на аллее Героев Небесной сотни

В Киеве на аллее Героев Небесной сотни утром 17 августа начали устанавливать декорации с советским интерьером ко Дню Независимости Украины. Судя по фото, которые опубликовал журналист Богдан Кутепов, на аллее успели установить декорации советских автоматов с газировкой, ящик мороженого, детскую машинку и комнаты с советским интерьером.

Инсталляция была предназначена для съемок проекта и должна была символизировать путь украинцев к провозглашению независимости – со времен Триполья до современности.

Инсталляцию попытались снести активисты “Национального корпуса”. Между представителями партии и полицией произошли столкновения. Правоохранители задержали восемь активистов, сообщалось об избиениях. Позднее всех активистов отпустили из Печерского управления полиции.

Мэр Киева Виталий Кличко назвал пренебрежением к памяти людей инсталляцию в советском стиле на аллее Героев Небесной сотни. Он дал поручение благоустройству “это все убрать”.

Организаторы инсталляции, “учитывая чувствительность места, после общения со всеми причастными сторонами” согласились на демонтаж декораций.

Украина хочет провести юношеские Олимпийские игры

Украина рассматривает возможность провести юношеские Олимпийские игры, заявил министр молодежи и спорта Вадим Гутцайт. Обсуждается возможность проведения Олимпийских игр в 2030-м и 2032 году. В сентябре в Украину по приглашению президента приедет президент Международного олимпийского комитета Томас Бах.

Глава Харьковского облсовета подал в отставку

Глава Харьковского облсовета Артур Товмасян, которого подозревают в получении более 1 млн грн взятки, подал в отставку и пообещал “защищать свое имя в суде”.

Чаусу продлили домашний арест

Высший антикоррупционный суд на заседании 16 августа продлил круглосуточный домашний арест как меру пресечения для экс-судьи Днепровского районного суда Киева Николая Чауса на два месяца.

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