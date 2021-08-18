 

Администрация Байдена заморозила резервы правительства Афганистана в американских банках – The Washington Post

18.08.2021, 1:00, Новости дня
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Это решение приняли министр финансов Джанет Йеллен и сотрудники управления по контролю за иностранными активами и Госдепартамента США. Представители Белого дома и министерства финансов отказались комментировать процесс блокировки денег и предоставление экономической помощи США Афганистану.

Бывший заместитель помощника секретаря по международной денежно-кредитной и финансовой политике в министерстве финансов США Марк Собель сказал, что ограничение финансирования может использоваться как рычаг давления на талибов, чтобы они “лучше себя вели”.

Контекст:

Исламистское движение “Талибан” было образовано в 1994 году, с 1996-го по 2001 год оно находилось при власти в Афганистане, контролировало большую часть территории страны.

После терактов 11 сентября 2001 года в США и отказа “Талибана” выдать лидера террористической организации “Аль-Каида” Усаму бен Ладена в Афганистан были введены американские войска. Правительство “Талибана” было свергнуто, талибы начали боевые действия против власти.

В феврале 2020 года представители США и движения “Талибан” подписали мирное соглашение, которое предусматривает вывод иностранных войск из Афганистана в течение 18 месяцев после его подписания.

Ситуация с безопасностью в Афганистане ухудшилась на фоне вывода американских войск, который начался в апреле 2021 года. К 15 августа движение “Талибан” взяло под контроль практически всю страну, в том числе столицу Кабул. Президент Афганистана Ашраф Гани в этот же день бежал за границу. Его точное местонахождение неизвестно.

На фоне наступления “Талибана” иностранные государства начали эвакуацию своих граждан. Этот процесс был парализован из-за того, что 16 августа в аэропорту Кабула царил хаос, и аэропорт отменил все коммерческие рейсы. 17 августа процесс эвакуации возобновился, хотя министр обороны Франции Флоранс Парли говорила, что блокпосты талибов затрудняют доступ к аэропорту.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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