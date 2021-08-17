Путин выразил соболезнования родным погибших летчиков Ил-112В

Президент РФ Владимир Путин выразил соболезнования родным и близким погибших летчиков Ил-112В, сообщается на сайте Кремля.

«С глубоким прискорбием узнал о трагической гибели экипажа самолета Ил-112В. Николай Куимов, Дмитрий Комаров, Николай Хлудеев были мужественными людьми, настоящими героями и профессионалами. Они принадлежали к когорте первопроходцев, которые испытывали сложнейшую технику, внесли огромный вклад в развитие отечественной авиации. Прошу передать самые искренние соболезнования и слова поддержки родным и близким погибших летчиков», – говорится в телеграмме, опубликованной на сайте Кремля.

Ранее спасатели обнаружили тела трех погибших членов экипажа разбившегося в Подмосковье военно-транспортного самолета Ил-112В.

Напомним, на борту потерпевшего авиакатастрофу в Подмосковье опытного Ил-112В было три человека: шеф-пилот ПАО «Ил», летчик-испытатель 1-го класса, Герой РФ Николай Куимов, летчик-испытатель 1-го класса Дмитрий Комаров, бортинженер-испытатель 1-го класса Николай Хлудеев.

Перед падением у самолета загорелся второй (правый) двигатель, после чего борт накренился на правую сторону, начал терять скорость и упал.

Управлявшие Ил-112В пилоты до последнего момента пытались спасти борт и отвести его от жилого сектора.

В ОАК сообщили, что выяснять причины происшествия будет комиссия.