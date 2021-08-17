Госдеп усомнился в способности Афганистана обойтись без помощи США

Афганское правительство 20 лет не могло существовать без помощи США; возможно, таким же окажется и новое, сообщил глава пресс-службы Госдепа Нед Прайс.

Прайс сказал, что прежнее правительство Афганистана «не могло продержаться, если бы не поддержка со стороны США» и международного сообщества. По его словам, «то же самое может быть справедливо в отношении того, что будет теперь». У США есть возможность предоставить помощь Афганистану, но Вашингтон может и заставить новые власти «понести издержки» в случае нарушения прав человека, сказал Прайс.

Он рассказал, что США «могут рассмотреть возможность» оставить своих дипломатов в Кабуле и после 31 августа, если это будет «безопасно и разумно». «Прежде всего мы обязаны думать о безопасности наших сотрудников», – приводит его слова ТАСС.

Комментируя ряд заверений о правах человека, сделанных движением «Талибан» (запрещено в России), Прайс сказал, что «любые отношения» между талибами и США или «талибами и большей частью международного сообщества» будут зависеть от действий новых властей в Афганистане.

Он отказался ответить на вопрос, считает ли американская сторона, что «Талибан» (запрещен в России) захватил власть в Афганистане силой: «Мы не готовы сказать это». Прайс отметил, что «официальной передачи власти не было», США оценивают ситуацию.

Напомним, талибам потребовалась всего неделя, чтобы после ухода американцев взять под контроль практически всю территорию страны, даже спецслужбы США не смогли предсказать стремительный захват власти в Афганистане талибами.