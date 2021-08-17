 

Турецкая артиллерия обстреляла мирных жителей в Сирии

17.08.2021, 23:52, Новости дня
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В результате артиллерийского обстрела со стороны Турции в сирийской провинции Хасеке погибла женщина, сообщают информационные агентства.

Еще несколько человек пострадали. Артиллерия турецкой армии обстреляла окрестности города Абу-Расейн, в селении Дардара снаряды упали на дома мирных жителей. Турецкая артиллерия выпустила свыше 50 снарядов, передает ТАСС со ссылкой на SANA.



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