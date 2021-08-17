 

“Что такое женская притягательность?” Мишина показала, как принимает ванну и бреет ноги

17.08.2021, 22:18, Новости дня
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К снимку 32-летняя Мишина приложила пост о том, что такое в ее понимании женская притягательность.

“В своей жизни я видела очень много красивых, божественно красивых женщин, но мало видела огня в их глазах. Знаете, есть такие женщины, они прямо плывут. Сначала охватывают все своим взглядом, потом заполняют пространство своим присутствием, и все хотят стать к ним ближе. Они просто притягивают к себе окружающих, их взгляды. Кто-то сразу найдет в них недостатки, но это будет скорее зависть. Кто-то начнет восхищаться, но равнодушных не останется”, – написала Мишина.

По мнению актрисы, единственным гарантом “внутреннего сияния” у женщины являются “не роли, не одежда и аксессуары”, а “разрешение себе быть собой”.

“Принятие себя и своего тела. Счастье от проживания каждого момента. Жизнь не из страха, а из ценности, которой пропитана каждая минута. Какая ты – не важно. Важно, чтобы это доставляло тебе удовольствие. Важно, чтобы подходя к зеркалу, ты могла искренне сказать “спасибо за все!” своему телу и относиться к нему с любовью”, – подытожила Мишина.

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A post shared by Ксения Мишина (@misha.k.ua)

Контекст:

Ксения Мишина родилась 18 июня 1989 года в Севастополе. В 2015 году окончила Киевский национальный университет театра, кино и телевидения имени Карпенко-Карого, актерский факультет, мастерскую режиссера Дмитрия Богомазова.

В 2019-м актриса стала победительницей телешоу “Танцы со звездами”. В 2020-м была главной героиней первого сезона шоу “Холостячка” на СТБ.

Мишина воспитывает сына Платона (2012).

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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