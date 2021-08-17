 

Президент Чехии усомнился в смысле существования НАТО

17.08.2021, 21:10, Новости дня
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В интервью сетевому изданию Parlamentní listy чешский президент Милош Земан заявил, что США уходом из Афганистана потеряли престиж мирового лидера, и возникают сомнения о смысле существования НАТО.

«По моему мнению, своим уходом из Афганистана американцы потеряли престиж мирового лидера, и само НАТО сейчас вызывает сомнения по поводу своего существования», – приводит его слова РИА «Новости».

Он считает, что необходимо понимать, что если повышаются расходы на оборону, то в ответ тоже следует чего-то ожидать, а в данном случае – именно защиты от международного терроризма.

«Но если НАТО потерпело неудачу, то это должно вести к переоценке наших военных расходов и к акцентированию внимания на национальную оборону», – отметил чешский президент.

По словам Земана, деятельность в Афганистане была для НАТО единственной возможностью вести боевые действия.

«Это была единственная возможность, где НАТО могло воевать. А такое некое «побрехивание» на Россию и Китай неинтересно. При этой единственной возможности (в Афганистане), повторюсь, НАТО драматически потерпело неудачу», – сказал он.

Чешский президент отметил, что недоверие в НАТО со стороны входящих в состав альянса стран после нынешних событий в Афганистане будет усиливаться.

Напомним, в воскресенье отряды талибов вошли в столицу Афганистана и установили контроль над городом. Афганским военным разрешили разойтись по домам, а всем желающим дали возможность покинуть город. В тот же день движение «Талибан» объявило о взятии под контроль всей территории Афганистана.



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