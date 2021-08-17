Найдены тела всех погибших членов экипажа на месте крушения Ил-112В в Подмосковье

Спасатели обнаружили тела трех погибших членов экипажа разбившегося в Подмосковье военно-транспортного самолета Ил-112В, сообщили в правоохранительных органах.

«В 18:45 найдено тело третьего погибшего. Таким образом, обнаружены тела всех погибших членов экипажа Ил-112В, они отправлены в бюро судебно-медицинской экспертизы. Поисковые работы завершены», – рассказал источник ТАСС.

По его словам, сейчас на месте катастрофы продолжаются следственные действия. Следствием будут назначены несколько экспертиз.

Напомним, на борту потерпевшего авиакатастрофу в Подмосковье опытного Ил-112В было три человека: шеф-пилот ПАО «Ил», летчик-испытатель 1-го класса, Герой РФ Николай Куимов, летчик-испытатель 1-го класса Дмитрий Комаров, бортинженер-испытатель 1-го класса Николай Хлудеев.

Перед падением у самолета загорелся второй (правый) двигатель, после чего борт накренился на правую сторону, начал терять скорость и упал.

Управлявшие Ил-112В пилоты до последнего момента пытались спасти борт и отвести его от жилого сектора.

В ОАК сообщили, что выяснять причины происшествия будет комиссия.