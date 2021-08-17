 

Найдены тела всех погибших членов экипажа на месте крушения Ил-112В в Подмосковье

17.08.2021, 20:16, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Спасатели обнаружили тела трех погибших членов экипажа разбившегося в Подмосковье военно-транспортного самолета Ил-112В, сообщили в правоохранительных органах.

«В 18:45 найдено тело третьего погибшего. Таким образом, обнаружены тела всех погибших членов экипажа Ил-112В, они отправлены в бюро судебно-медицинской экспертизы. Поисковые работы завершены», – рассказал источник ТАСС.

По его словам, сейчас на месте катастрофы продолжаются следственные действия. Следствием будут назначены несколько экспертиз.

Напомним, на борту потерпевшего авиакатастрофу в Подмосковье опытного Ил-112В было три человека: шеф-пилот ПАО «Ил», летчик-испытатель 1-го класса, Герой РФ Николай Куимов, летчик-испытатель 1-го класса Дмитрий Комаров, бортинженер-испытатель 1-го класса Николай Хлудеев.

Перед падением у самолета загорелся второй (правый) двигатель, после чего борт накренился на правую сторону, начал терять скорость и упал.

Управлявшие Ил-112В пилоты до последнего момента пытались спасти борт и отвести его от жилого сектора.

В ОАК сообщили, что выяснять причины происшествия будет комиссия.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

03.06 / Российская соцсеть «ВКонтакте» запустит приложение для умных часов

10.07 / “Мы чувствуем ежедневную поддержку Украины”. Тихановская рассказала, что “пересекалась” с Зеленским

19.01 / Посол Италии привился «Спутником V»

09.08 / Лукашенко: Я сказал Турчинову – “Саша, никогда не будет, что с территории Беларуси какие-то войска атакуют Киев”

24.11 / В Одесской области на охоте застрелили охотника – полиция

25.08 / Врач оценил заявления немецких врачей о найденных в организме Навального веществах

23.05 / Украинцев обвинили в «поисках блох» в вышиванке Зеленского

18.03 / Insider – половина американцев хочет вернуться в офис — больше ради встречи с коллегами, чем с начальством

08.08 / Украинцы должны покинуть Румынию до 12 августа – посольство Украины

14.05 / Членов набсовета “Нафтогазу”, полномочия которых были прекращены, снова назначат в совет на следующей неделе

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика