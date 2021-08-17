Президент ФРГ назвал постыдной для Запада ситуацию в аэропорту Кабула

По его словам, “картины отчаяния в аэропорту Кабула постыдны для политического Запада”.

Штайнмайер отметил, что Германия должна “сделать все возможное для того, чтобы наши соотечественники и все афганцы, которые поддерживали их на протяжении многих лет, оказались в безопасности”.

ФРГ вместе с союзниками необходимо помочь тем, “кому сейчас угрожает насилие или смерть в Афганистане, в частности большому числу мужественных женщин”, добавил президент.

Контекст:

Ситуация с безопасностью в Афганистане ухудшилась на фоне вывода американских войск, который начался в апреле 2021 года. К 15 августа движение “Талибан” взяло под контроль практически всю страну, в том числе столицу Кабул. Президент Афганистана Ашраф Гани в этот же день бежал за границу.

Ранее, 13 августа, “Талибан” обратился к афганскому народу, пообещав амнистию военнослужащим правительственной армии и полицейским, а также неприкосновенность частного имущества.

На фоне наступления “Талибана” иностранные государства начали эвакуацию своих граждан. Этот процесс был парализован из-за того, что 16 августа аэропорт Кабула отменил все коммерческие рейсы. В МИД Украины 17 августа сообщили, что на территории Афганистана ввели запрет на полеты гражданской авиации, разрешения выдают лишь для военных самолетов.

Несколько стран (США, Франция, Германия, Великобритания) направили своих военнослужащих в Афганистан для обеспечения безопасности эвакуации.

Германия отправила в Афганистан четыре военных самолета. Они не смогли сесть сразу и несколько часов кружили над аэропортом, один из них отправился на дозаправку в Узбекистан. Позже полосу освободили от людей, и самолеты сели. Один из них и совершил первый эвакуационный рейс бундесвера, он вывез только семь человек. По сообщению Bild, вторым рейсом ФРГ вывезла из Кабула около 120 человек.

17 августа в МИД ФРГ заявили, что ситуация в аэропорту Кабула стабилизируется.

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