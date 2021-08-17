Шевцова: После бегства из Афганистана американцы еще долго будут спрашивать себя, во имя чего погибали их солдаты

Испытание поражением.

Афганская драма Америки отнюдь не неожиданность. Великие нации не раз проходили через унижение военным поражением – США в Корее и во Вьетнаме, Франция в Алжире, СССР в Афганистане. Каждый раз поражение становилось шоком, который сотрясал основы государств, потерпевших провал. Не забудем, что афганская эпопея СССР ускорила падение советского государства.

История повторяется. Как и во времена Вьетнама, Америка давно хотела уйти из Афганистана, но “с честью” (как надеялся президент Никсон) и без унизительной капитуляции. Вышло по-другому. Америка искала договоренностей с талибами, как некогда с Вьетконгом. Но противнику нужен был не компромисс, а победа и пощечина американцам. В Афганистане США не удалось совместить военную победу с демократизацией – как не удалось и во Вьетнаме.

Афганская драма продемонстрировала то, что в свое время Киссинджер при осмыслении “Вьетнамского синдрома” назвал “перенапряжением” Америки. Кроме того, “американские моральные убеждения вступили в противоречие с ее возможностями”, – говорил Киссинджер. Трагические события в Кабуле, последовавшие за уходом западной коалиции, подтвердили аксиому: нет элегантного способа завершить проигранную войну.

Как и в 70-е годы в Индокитае, сегодня Америка терпит поражение в момент потери драйва. В 70-х Запад проходил через кризис капитализма и демократии. Сегодня Запад переживает очередной системный кризис. Афганский провал становится ударом по сообществу либеральных демократий – и не только по США – в момент, когда им нужно единство и сила для борьбы с пандемией и климатическим шоком.

Понятно, что Байдену теперь придется с трудом восстанавливать роль Америки и западное единство. США предстоит вновь мучительно переосмысливать баланс силы и возможностей, пересматривать свой идеализм и веру в миссионерство. Конечно, афганское бегство будет провоцировать агрессивность американских оппонентов и их желание дернуть Америку за хвост.

Вызванная Афганистаном национальная травма потребует годы для преодоления. Так, “Вьетнамский синдром” пронизал американское мышление, политику и культуру на десятилетие. Американцы еще долго будут спрашивать себя, во имя чего погибали их солдаты в Афганистане. “Афганский синдром” Америки впереди и мы не знаем, во что выльется ее боль поражения и стремление с этой болью справиться.

Но не будем хоронить Америку с ее идеализмом и стремлением проецировать силу. Поражение может быть более мощным фактором обновления и сбрасывания старого груза, чем победа. Поражение во Вьетнаме ускорило в США трансформацию и экономики, и самого общества, повернув его к эгалитаризму и акценту на права и свободы. Геополитическое унижение заставило Америку искать новые способы возвышения. Именно борьба с “Вьетнамским синдромом” стала лейтмотивом президентской кампании Рейгана, который возвратил Америке ее гегемонию, авторитет среди союзников и ее веру в свою мощь. Именно президент Рейган заставил СССР разрушить Берлинскую стену, тем самым начав процесс распада мировой системы социализма. Именно Рейган своими “звездными войнами” подтолкнул СССР к пропасти.

Америка не в первый раз демонстрирует умение ошибаться и неспособность соизмерять идеализм с реальностью. Но Америка не один раз демонстрировала свое умение концентрироваться и подниматься после поражения и дезориентации. Не исключено, что провал афганской миссии был Америке необходим для поиска нового пути.

Байдену приходится отдуваться за предыдущих четырех президентов, которые не смогли справиться со страной – могильщиком империй. Но те приоритеты, которые выбрал Байден, говорят о том, как Америка будет искать свое возрождение – через внутреннюю перестройку, через создание новой инфраструктуры будущего, ориентированной на благосостояние человека и зеленую революцию. “Пакет” Байдена на $3,5 трлн на борьбу с бедностью и защиту окружающей среды и $1 трлн на модернизацию инфраструктуры – самый амбициозный в истории план трансформации. Если Америке удастся его осуществить, это будет новая страна.

Пока мы рассуждаем, кто заполнит оставляемый Америкой мировой вакуум (и разве кто может его заполнить?), американцы будут обновлять свою систему.

Конечно, власть талибов возвращает в повестку дня угрозу мирового терроризма. Здесь неизбежно сотрудничество Запада с Россией и Китаем. Возможно, “Талибан” смягчит идеологическую конфронтацию между соперниками. “Талибан” сыграет и другую роль, заставив Запад задуматься о том, как продвигать свои ценности – чтобы избежать унизительных провалов.

Запад стал иным после Вьетнама. Запад станет иным после Афганистана. К этому России нужно готовиться. А тот факт, что поражение США создает зону нестабильности вблизи российской границы и непонятно, что с этим делать, говорит о том, что поражение Америки – не обязательно благо для России.

Вместо того, чтобы злорадствовать и наслаждаться американским провалом, нам лучше усвоить его уроки для России, которая так и не сделала выводов из своего афганского поражения: нельзя вовлекаться в авантюру, не имея представления о ее последствиях и о том, как из нее выходить; есть войны, которые нельзя выиграть.

Источник: Лилия Шевцова / Facebook

Опубликовано с личного разрешения автора

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