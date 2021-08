Талибы в захваченном Афганистане катаются на машинках и каруселях, не выпуская оружие. Видео

Так, широко разошлось видео, на котором талибы катаются на автомобильчиках в парке развлечений в Кабуле с оружием в руках. Первым его опубликовал в Twitter 16 августа корреспондент Reuters Хамид Шализи – но его аккаунт позднее был удален.

* #Afghanistan : les #talibans ont pris le contrôle d’un parc d’attractions à #Kaboul. (témoins) pic.twitter.com/BukACDf5v2

— Mediavenir (@Mediavenir) August 16, 2021

Не остались без внимания талибов и карусели.

It seems all they wanted was free rides at the theme park #Taliban pic.twitter.com/qh00uk96UK

— Shakib Noori (@shakibnoori) August 16, 2021

Кроме этого, они развлекаются в тренажерном зале, который предположительно расположен в президентском дворце в Кабуле, сообщил журналист Асаад Ханна.

Trying to be “fit for governing”

Taliban in Afghanistan working out in the presidential palace’s gym. pic.twitter.com/s441sb6e35

— Asaad Hanna (@AsaadHannaa) August 16, 2021

Он также опубликовал видео, на котором талибы прыгают на батуте, однако оно на самом деле появилось на YouTube еще в январе 2020 года.

Контекст:

Исламистское движение “Талибан” было образовано в 1994 году, с 1996-го по 2001 год оно находилось при власти в Афганистане, контролировало большую часть территории страны.

После терактов 11 сентября 2001 года в США и отказа “Талибана” выдать лидера террористической организации “Аль-Каида” Усаму бен Ладена в Афганистан были введены американские войска. Правительство “Талибана” было свергнуто, талибы начали боевые действия против власти.

В феврале 2020 года представители США и движения “Талибан” подписали мирное соглашение, которое предусматривает вывод иностранных войск из Афганистана в течение 18 месяцев после его подписания.

Ситуация с безопасностью в Афганистане ухудшилась на фоне вывода американских войск, который начался в апреле 2021 года. К 15 августа движение “Талибан” взяло под контроль практически всю страну, в том числе столицу Кабул. Президент Афганистана Ашраф Гани в этот же день бежал за границу. Его точное местонахождение неизвестно.

На фоне наступления “Талибана” иностранные государства начали эвакуацию своих граждан. Этот процесс был парализован из-за того, что 16 августа аэропорт Кабула отменил все коммерческие рейсы. По данным СМИ, взлетной полосой пользуются только военные самолеты.

