Организаторы инсталляции на Аллее Героев Небесной сотни согласились на демонтаж декораций

“Конструкции, которые начали устанавливать на Аллее Героев Небесной Сотни, были частью исторической художественно-театральной постановки. По творческому замыслу режиссера, перформанс должен был коротко показать все эпохи, через которые прошла Украина на пути к независимости. Временные декорации, которые символизировали различные временные периоды, были нужны для съемок проекта”, – говорится в сообщении.

Отмечается, что, “учитывая чувствительность места, после общения со всеми причастными сторонами, организаторы инсталляции согласились убрать конструкции и перенести съемки в другое место”.

Контекст:

В Киеве на аллее Героев Небесной сотни утром 17 августа начали устанавливать декорации с советским интерьером ко Дню Независимости Украины. Судя по фото, которые опубликовал журналист Богдан Кутепов, на Аллее успели установить декорации советских автоматов с газировкой, ящик мороженого, детскую машинку и комнаты с советским интерьером.

Издание “Корреспондент” уточнило, что инсталляция была посвящена быту украинцев в разные эпохи.

Вскоре к инсталляции прибыли неизвестные, которые стали сносить декорации. По словам журналиста Андрея Павловского, это члены “Нацкорпуса”. Во время попытки снести декорации между представителями “Нацкорпуса” и полицией произошли столкновения.

В музее Небесной сотни сообщили, что знали об инсталляции, о ней с ними договорились устно. Авторы уверяли, что инсталляция должна будет символизировать путь украинцев к провозглашению независимости – со времен Триполья до современности.

После Революции достоинства и расстрелов активистов 18–20 февраля на улице Институтской в Киеве обустроили мемориал, чтобы почтить память погибших Героев Небесной сотни. Сперва улицу выстлали цветами, потом там стали появляться памятники и мемориальные таблички. Часть улицы выделили в аллею Героев Небесной сотни, которую сделали пешеходной.

Мэр Киева Виталий Кличко назвал пренебрежением к памяти людей инсталляцию в советском стиле на аллее Героев Небесной сотни. Он дал поручение благоустройству “это все убрать”.

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