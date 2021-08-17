Аэропорт Кабула возобновил прием и отправку рейсов

Международный аэропорт Кабула имени Хамида Карзая возобновил прием и отправку рейсов, в том числе гражданских, сообщил журналистам представитель Белого дома.

«Международный аэропорт имени Хамида Карзая открыт, рейсы могут вылетать и приземляться, в том числе по гражданской линии. По состоянию на сегодняшнее утро в аэропорту находятся 3500 военнослужащих. Сегодня из аэропорта вылетают военные рейсы США с американскими гражданами и дипломатическими служащими», – приводит его слова РИА «Новости».

Он также добавил, что за прошедшие сутки США эвакуировали из Кабула свыше 700 человек, включая 150 американских граждан.

Ранее «Талибан» (организация запрещена в России) объявил о приостановке всех вылетов из аэропорта Кабула.

В понедельник агентство France Press со ссылкой на очевидца сообщило, что американские военные открыли предупредительный огонь в воздух в аэропорту Кабула, когда толпа людей вышла на взлетно-посадочную полосу. Затем появились сообщения о гибели нескольких человек.

Позднее в соцсетях появилось видео падения с высоты по меньшей мере двух человек, уцепившихся за борт военного самолета в районе аэропорта Кабула.