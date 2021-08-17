 

Аэропорт Кабула возобновил прием и отправку рейсов

17.08.2021, 17:20, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Международный аэропорт Кабула имени Хамида Карзая возобновил прием и отправку рейсов, в том числе гражданских, сообщил журналистам представитель Белого дома.

«Международный аэропорт имени Хамида Карзая открыт, рейсы могут вылетать и приземляться, в том числе по гражданской линии. По состоянию на сегодняшнее утро в аэропорту находятся 3500 военнослужащих. Сегодня из аэропорта вылетают военные рейсы США с американскими гражданами и дипломатическими служащими», – приводит его слова РИА «Новости».

Он также добавил, что за прошедшие сутки США эвакуировали из Кабула свыше 700 человек, включая 150 американских граждан.

 

Ранее «Талибан» (организация запрещена в России) объявил о приостановке всех вылетов из аэропорта Кабула.

В понедельник агентство France Press со ссылкой на очевидца сообщило, что американские военные открыли предупредительный огонь в воздух в аэропорту Кабула, когда толпа людей вышла на взлетно-посадочную полосу. Затем появились сообщения о гибели нескольких человек.

Позднее в соцсетях появилось видео падения с высоты по меньшей мере двух человек, уцепившихся за борт военного самолета в районе аэропорта Кабула.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

17.09 / Лавров назвал «большую ошибку» в отношениях Запада с Россией

27.02 / Дети пропали в 40-градусный мороз в Красноярском крае

26.04 / Премьер-министр Польши созвал срочное заседание премьеров стран Вышеградской группы из-за действий РФ

13.08 / В Бундестаге раскритиковали угрозы США остановить поставки нефти Белоруссии

02.10 / Законодатели призывают адаптироваться к нарастающей угрозе со стороны Китая

16.05 / “Били по ребрам и ногам, делали “слоника”. Крымчанин Чирний рассказал о пытках российскими силовиками

08.01 / “Сломан один позвонок”. Заявившая о переломе шеи младшая дочь Меладзе рассказала подробности случившегося

17.09 / Переговоры трехсторонней контактной группы продлились семь часов

13.02 / В США ВМФ РФ назвали реальной угрозой для НАТО

15.07 / CNN – США охватила «пандемия невакцинированных» — и это только усугубляет общую трагедию

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика