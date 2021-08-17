Объявлена стоимость смартфона Realme GT Master Exploration Edition в Европе

Информация о стоимости продажи в рознице нового смартфона Realme GT Master Exploration Edition на территории Европы появилась в интернет-магазине Realme. Производитель сообщает, что базовая цена мобильного устройства составит ровно 500 евро.

Также разработчик представляет более дешевую версию смартфона GT Master Edition, которую европейские покупатели смогут получить за 400 евро.

Размер экрана в данных смартфонах составит 6,55 дюйма по диагонали. На нем обеспечивается изображение в стандарте качества Full HD+, а частота смены кадров может достигать 120 Гц. Емкость аккумуляторной батареи 4500 мАч. В комплекте предоставляется быстрое зарядное устройство на 65 Вт мощности. Версии смартфонов отличаются между собой объемами основной и оперативной памяти.