“Моральный провал”. Германия смогла эвакуировать семь человек на самолете, который вмещает более 100 пассажиров

В ведомстве объяснили, что не смогли взять на борт больше людей из-за хаоса и в аэропорту и регулярных перестрелок на подступах к нему. Как сообщает “Немецкая волна”, самолет Airbus A400M вооруженных сил Германии может взять на борт более 100 пассажиров.

“Партнеры, отвечающие за безопасность, не смогли обеспечить допуск лиц, находящихся в гражданской части аэропорта”, – заявили в МИД Германии и отметили, что самолету пришлось покинуть Кабул из-за требований безопасности.

Германия отправила в Афганистан четыре военных самолета. Они не смогли сесть сразу и несколько часов кружили над аэропортом, один из них отправился на дозаправку в Узбекистан. Позже полосу освободили от людей, и самолеты сели. Один из них и совершил первый эвакуационный рейс бундесвера.

Организацию эвакуационной операции раскритиковали немецкие политики.

Депутат Бундестага от партии “Союз 90/Зеленые” Омид Нурипур заявил в эфире радиостанции Radioeins, что “это не только моральный и организационный провал, это также ужасно для репутации Германии в мире как надежного партнера”.

DW обращает внимание, что ситуация с немецкий самолетом выглядит “особо контрастно” на фоне действий американских военных, которые на транспортном самолете в ту же ночь эвакуировали сотни беженцев.

Сейчас ситуация в аэропорту Кабула более стабильна, военнослужащие бундесвера охраняют подступы к нему, рассказал министр иностранных дел Германии Хайко Маас днем 17 августа. Глава МИД ФРГ ожидает, что сегодня немецкие самолеты проведут эвакуационные рейсы, в связи с этим посольство Германии связалось с первой группой лиц, которых планируют забрать из Кабула.

Украина в ночь на 16 августа успела забрать из Кабула 79 человек. Среди них, кроме восьми украинцев, граждане Нидерландов, Беларуси, Хорватии и Афганистана, которые попросили о срочной эвакуации. Девять эвакуированных Украиной афганцев просят предоставить им статус беженца.

Уехать из Афганистана хотят еще как минимум 120 украинцев с семьями. В аэропорту Кабула стоит самолет, который должен из эвакуировать, вчера он не мог вылететь из-за критической ситуации в аэропорту, этот вопрос не решился и сегодня, так как разрешения на вылеты получают только военные самолеты, сообщали в МИД.

Контекст:

Исламистское движение “Талибан” было образовано в 1994 году, с 1996-го по 2001 год оно находилось при власти в Афганистане.

После терактов 11 сентября 2001 года в США и отказа “Талибана” выдать лидера террористической организации “Аль-Каида” Усаму бен Ладена в Афганистан были введены американские войска.

После свержения своего правительства в 2001 году талибы начали боевые действия против власти. В феврале 2020 года представители США и движения “Талибан” подписали мирное соглашение, которое предусматривает вывод иностранных войск из Афганистана в течение 18 месяцев после его подписания.

Ситуация с безопасностью в Афганистане ухудшилась на фоне вывода американских войск, который начался в апреле 2021 года. К 15 августа движение “Талибан” взяло под контроль практически всю страну, в том числе столицу Кабул. Президент Афганистана Ашраф Гани в этот же день бежал за границу.

Ранее, 13 августа “Талибан” обратился к афганскому народу, пообещав амнистию военнослужащим правительственной армии и полицейским, а также неприкосновенность частного имущества.

На фоне наступления “Талибана” иностранные государства начали эвакуацию своих граждан. Этот процесс был парализован из-за того, что 16 августа аэропорт Кабула отменил все коммерческие рейсы. В МИД Украины 17 августа сообщили, что на территории Афганистана ввели запрет на полеты гражданской авиации, разрешения выдают лишь для военных самолетов.

Несколько стран (США, Франция, Германия, Великобритания) направили своих военнослужащих в Афганистан для обеспечения безопасности эвакуации.



Алина ГРЕЧАНАЯ

журналистка

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