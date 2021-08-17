Кох: Вместо спокойной эвакуации из Афганистана мы видим капитуляцию, бегство и предательство. Это позор Америки. Так себя великие державы не ведут

Прочитал вчерашнее выступление Байдена. Согласен с каждым словом.

Но! Даже при таких обстоятельствах уходить надо достойно. Никто не гнал. Месяц–два у них точно еще были.

Можно было организовать спокойную эвакуацию всех людей. И своих граждан и тех, кто помогал из местных и членов их семей.

В конце концов, Германия в 2015 году приняла в достаточно короткий срок 1,5 млн беженцев в основном из Сирии, куда она (кстати) не вторгалась и никак этот кризис с беженцами не провоцировала.

Поэтому США вполне могли организовать эвакуацию 300 тыс. человек (это максимальная оценка тех, кого необходимо было бы сейчас вывезти из-под талибов).

Вместо этого мы видим лишь полную капитуляцию, бегство и предательство. Это позор Америки. Так себя великие державы не ведут.

Кстати, напомню, что режим Наджибуллы пал только через три года после вывода советских войск. И пал лишь потому, что СССР развалился, а у России не было денег продолжать поставки оружия и ГСМ для продолжения боевых действий армией Наджибуллы.

Тут же армия, которую американцы тренировали 20 лет, и в которую вложили почти $100 млрд разбежалась через неделю после ухода американцев.

Параллельно замечу, что эту афганскую армию американцы бесплатно снабдили таким оружием и в таком количестве, которое и не снилось Украине, которая просит у США хотя бы десятую часть этого уже пять лет. При том, что в отличие от афганцев, украинцы хотят и могут себя защитить!

Как это называется? Это называется полная катастрофа всех структур американской армии: разведки, аналитики, обучения, снабжения, управления, логистики, всего.

И да: я не верю ни одному слову талибов. Уже сообщают, что, несмотря на все их заверения, на занятых ими территориях закрыты сотни школ для девочек. То ли еще будет. Их демонстративное миролюбие – не более чем трюк, чтобы ослабить сопротивление их приходу к власти.

Как только они установят контроль – рубка рук и побитие камнями возобновятся, а всех своих противников они повесят.

Источник: Альфред Кох / Facebook

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