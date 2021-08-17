В Киеве на Аллее Небесной Сотни поставили советские декорации. Их пытались снесли активисты, а Кличко назвал происходящее “95 кварталом”

О том, что на Аллее Героев Небесной Сотни устанавливают инсталляцию, одним из первых сообщил журналист Богдан Кутепов в Facebook. Судя по фото, на Аллее успели установить декорации советских автоматов с газировкой, ящик мороженного, детскую машинку и комнату с советским интерьером.

По словам журналиста, фанерные декорации перекрывают фото расстрелянных на Майдане протестующих.

https://www.facebook.com/kutiepov/posts/4346211818773848

Издание “Корреспондент” уточняет, что инсталляция была посвящена быту украинцев в разные эпохи.

Вскоре к инсталляции прибыли неизвестные, которые стали сносить декорации, видео опубликовал в Telegram журналист Андрей Паловский. По его словам, люди, напавшие на инсталляцию, это члены “Нацкорпуса”.

Прибывший на место инцидента Кличко заявил, что власти разрешения на установку таких декораций не давали. По его словам, ко Дню Независимости на Аллее Героев Небесной Сотни предусмотрено только возложение цветов.

“Сейчас какой-то “95 Квартал” здесь устраивать мы не позволим”, – заявил он.

Позже в Telegram Кличко уточнил, что руководство Национального Мемориального комплекса Героев Небесной сотни – Музея Революции Достоинства подтвердило, что с ними согласовали эту инсталляцию.

“Инспектор Департамента благоустройства КГГА сейчас находится на месте и ожидает от руководства Мемориала документов, на основании которых установили “инсталляцию”. Я считаю, что на месте, где погибли украинские патриоты, неуместны символы ностальгии по Советскому Союзу”, – добавил он.

Во время попытки снести декорации между представителями “Нацкорпуса” и полицией случились столкновения, видео опубликовал Павловский в Telegram. LB.ua пишет, что задержали как минимум шестерых человек, Павловский говорит о семерых.

В музее Небесной Сотни сообщили, что знали об инсталляции, о ней с ними договорились устно. Авторы уверяли, что инсталляция должна будет символизировать путь украинцев к провозглашению независимости – со времен Триполья до современности.

В музее добавили, что они не уполномочены запрещать или разрешать такие мероприятия или влиять на их сценарии.

“Однако мы всегда обращаем внимание организаторов на мемориальный статус аллеи и заботимся о сохранении памятников, связанных с революцией Достоинства. Считаем, что ситуация, которая сложилась, вызвана прежде всего отсутствием коммуникации организаторов, в частности органов власти, с общественностью”, – подчеркнули в музее.

https://www.facebook.com/maidanmuseum.org/posts/2611855772454926

Контекст:

После Революции Достоинства и расстрелов активистов 18–20 февраля на улице Институтской в Киеве обустроили мемориал, чтобы почтить память погибших Героев Небесной Сотни. Сперва улицу выстлали цветами, потом там стали появляться памятники и мемориальные таблички. От улицы также условно выделили Аллею Героев Небесной Сотни, которую сделали пешеходной.

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