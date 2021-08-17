На Украине разоблачили схему продажи младенцев

Правоохранительные органы Украины раскрыли преступную схему продажи новорожденных детей за границу, сообщил глава национальной полиции Украины Игорь Клименко.

«Организатор – руководитель клиники, которому находили клиентов иностранцы. Для того, чтобы получить ребенка, «заказчик» должен оплатить около 70 тыс. долларов и заключить фиктивный брак с украинкой. А уже потом псевдосупруги заказывали услугу суррогатного материнства», – написал он в Facebook.

Клименко уточнил, что следователи и сотрудники департамента миграционной полиции вели этот случай торговли младенцами более двух лет. По его словам, в дальнейшем матери отказывались от детей, и родители вывозили их в одну из республик Восточной Азии.

«Нам удалось в процессе документирования изъять трех новорожденных и передать их соцслужбам. Но еще не менее 13 детей проданы и вывезены с Украины», – указал Клименко.

Также глава полиции заявил, что на Украине действует множество подобных групп, так как законодательство в данном аспекте «слишком лояльно». Он отметил, что без усиленного нормативного урегулирования этого вопроса не удастся полностью прекратить процесс продажи украинских детей за границу.

Ранее СК предъявил обвинение в окончательной редакции московским врачам-репродуктологам и главе медицинского центра в рамках дела о продаже детей от суррогатных матерей иностранцам под видом лечения бесплодия.