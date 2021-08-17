 

42% украинцев негативно оценивают результаты работы Зеленского на посту президента – опрос

17.08.2021, 13:20, Новости дня
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По данным социологов, в ходе опроса в начале марта этого года такой точки зрения придерживались 43,8% респондентов.

39,8% опрошенных нейтрально оценивают результаты работы президента. В марте как негативные, так и позитивные моменты в деятельности Зеленского усматривали 37,2% украинцев.

13,9% респондентов сказали, что в основном позитивно оценивают работу нынешнего главы государства (в марте – 15,4%).

Еще 4% опрошенных затруднились с ответом.

Опрос проводился с 29 июля по 4 августа методом интервью “лицом к лицу” по месту жительства респондентов. Были опрошены 2019 граждан старше 18 лет во всех регионах Украины, за исключением временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей, а также Крыма. Теоретическая погрешность выборки (без учета дизайн-эффекта) не превышает 2,3% с вероятностью 0,95.

Согласно результатам опроса Центра Разумкова, Зеленский – лидер президентского рейтинга. На выборах главы государства его готовы поддержать 28,8% украинцев, которые намерены участвовать в голосовании и определились с выбором.

Контекст:

На президентских выборах, которые прошли 31 марта 2019 года, за Зеленского проголосовало 30,24% избирателей, за его оппонента пятого президента Украины, нардепа от “Европейской солидарности” Петра Порошенко – 15,95%. Они вышли во второй тур. Во втором туре, который состоялся 21 апреля, за Зеленского проголосовало 73,22% украинцев, за Порошенко – 24,45%.

20 мая 2021 года исполнилось два года со дня инаугурации Зеленского.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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