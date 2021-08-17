 

“Красивая пара”, “Вы произвели фурор”. В сети обсуждают совместные фото Дорна с женой, которую он скрывал

17.08.2021, 13:20, Новости дня
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Она оставила снимки без комментариев. 

“Честно говоря, много лет я не знала как выглядит жена Дорна, но у меня вызвало большую гордость и уважение, когда увидела вас. Думаю, что Иван тем более гордится, что у него такая потрясающая женщина. Вы произвели фурор на красной дорожке”, – прокомментировали фото пользователи сети.

“Очень красивая пара”, – написали подписчики.

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Публикация от nastya_novikova (@nastya_novikova)

Контекст:

Иван Дорн родился в 1988 году в Челябинске. В 1990 году вместе с семьей переехал в Украину. Известность артисту принесло участие в группе “Пара нормальных”. Он выступал в ее составе с 2007-го по 2010-й год. Покинув группу, артист начал сольную карьеру. Сейчас он известен не только как певец, но и продюсер, актер, композитор.

Вместе с женой он учился в одном классе. Пара зарегистрировала брак в 2013 году. Супруги воспитывают дочь Василису (2014) и сына Ивана (2015),  До недавнего времени Дорн скрывал личную жизнь.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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