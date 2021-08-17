 

Стало известно о последних решениях пилотов перед крушением Ил-112В в Подмосковье

17.08.2021, 12:50, Новости дня
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Управлявшие разбившимся в Московской области Ил-112В пилоты до последнего момента пытались спасти борт, сообщил источник в экстренных службах.

«Пилоты боролись за живучесть судна, одновременно уводя от жилого сектора», – сообщил собеседник ТАСС.

В ОАК сообщили, что на месте крушения проводятся спасательные работы, судьба экипажа пока остается неизвестной.

 

В МЧС заявили, что разрушений после авиакатастрофы на земле нет. «На момент прибытия первых пожарно-спасательных подразделений наблюдалось очаговое горение самолета. Разрушений на земле нет, угроза населению отсутствует», – сказали в ведомстве.

Между тем представитель Западного межрегионального следственного управления на транспорте СК Елена Марковская сообщила, что по факту авиакатастрофы проводится проверка.

«Следователи и криминалисты Западного межрегионального следственного управления на транспорте СК выехали на место крушения самолета Ил-112 в подмосковной Кубинке. Организован комплекс необходимых проверочных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств и причин случившегося», – отметила она.

Глава управления Павел Выменец поручил своему первому заместителю Александру Перепелицыну отправиться на место для координации работы.

Напомним, на борту было три человека: шеф-пилот ПАО «Ил», летчик-испытатель 1-го класса, Герой РФ Николай Куимов, летчик-испытатель 1-го класса Дмитрий Комаров, бортинженер-испытатель 1-го класса Николай Хлудеев.

Во вторник опытный образец нового российского военно-транспортного самолета Ил-112В потерпел катастрофу в Подмосковье. В ОАК сообщили, что выяснять причины происшествия будет комиссия.



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