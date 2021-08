В США сгорел завод Коломойского – журналист

По словам журналиста, следователи по пожарной безопасности Огайо подозревают, что завод бизнесмена подожгли.

“Пожар вспыхнул всего через два дня после того, как генеральная прокуратура Огайо приняла решение о масштабном экологическом деле против фабрики после того, как были обнаружены горы токсичных отходов, покрывающие ее территорию и опасные отходы сливались в близлежащую реку”, – пишет он.

The fire erupted just two days after the Ohio attorney general’s office settled a massive environmental action against the factory after mounds of toxic waste were found covering he property — and hazardous waste was flowing into the nearby river.

— Michael Sallah (@MikeSallah7) August 16, 2021

Издание Pittsburgh Post-Gazette в апреле этого года писало, что на расположенных в США сталелитейных заводах Коломойского в разные годы произошло несколько взрывов из-за халатного отношения к безопасности. В частности, на предприятии Warren Steel в штате Огайо произошло два взрыва, в результате которых пострадали рабочие.

Контекст:

5 марта госсекретарь США Энтони Блинкен объявил о санкциях Соединенных Штатов против Коломойского “в связи с его причастностью к крупной коррупции”. Коломойскому, его жене и детям запрещен въезд в США. Офис президента Украины поблагодарил США “за поддержку деолигархизации”. В Евросоюзе заявили, что поддерживают санкции США против Коломойского.

Коломойский входит в десятку богатейших украинцев. Журнал “Forbes Украина” в 2020 году оценивал его состояние в $1 млрд (восьмое место в списке самых богатых), журнал НВ – в $1,18 млрд (шестое место).

—