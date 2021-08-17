 

“Красотка”, “Вкусняшка”. Loboda показала свою младшую сестру

17.08.2021, 10:38, Новости дня
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“Моя любимая девочка, с днем рождения тебя! Надеюсь, ты сегодня тоже пьешь шампанское, мы ведь договорились отмечать до 20 августа. Будь счастлива. Верю в тебя и в вашу семью”, – написала она.

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Публикация от LOBODA (@lobodaofficial)

“Сестра – красотка”, – отметила подписчица mariannaandrianova2017.

“Вкусняшка моя!” – написал baurzhandukenov.

Контекст:

Loboda (Светлана Лобода) родилась в 1982 году в Киеве. Весной 2004 года она стала солисткой трио “ВИА Гра”. В сентябре того же года певица покинула группу и начала сольную карьеру. В 2013 году она получила звание заслуженной артистки Украины.

Певица жила в РФ, а 6 августа заявила, что два года назад приобрела дом в Европе.

Ксения Лобода младше сестры на 10 лет. Ей исполнилось 29 лет. Она замужем за украинским бизнесменом Артемом Аурсалиди. Пара зарегистрировала брак летом 2019 года. 

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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