Politico – провал разведки — США переоценили способность и желание афганской армии бороться с талибами

Неожиданно быстрый переход Афганистана под контроль талибов стал следствием череды провалов американской разведки, пишет Politico со ссылкой на источники в Пентагоне. В частности, США переоценили способность и желание афганских сил безопасности бороться с «Талибаном»*, говорится в статье.



Reuters

Падение столицы Афганистана Кабула стало следствием череды провалов разведки, пишет Politico со ссылкой на источники в Пентагоне.

Военные стратеги США не смогли предсказать, что талибы настолько быстро захватят страну, в результате чего администрация Байдена изо всех сил теперь пытается эвакуировать тысячи американских граждан, сотрудников посольств и уязвимых афганцев из международного аэропорта Кабула.

Хотя американские официальные лица в течение последних нескольких недель неоднократно предупреждали, что афганское правительство может пасть гораздо раньше, чем предполагалось ранее, однако они переоценили способность и волю афганских сил безопасности дать отпор «Талибану».

Более того чиновники Министерства обороны США ещё в прошлом месяце заявили американским законодателям, что, по оценкам разведки, комбинация из афганских спецназовцев, военно-воздушных сил и местных ополченцев может сдерживать талибов достаточно долго, чтобы довести дело до политического урегулирования, пишет Politico со ссылкой на высокопоставленного советника из Демократической партии.

Однако, по словам этого же человека, эти разведданные оказались чересчур оптимистичными.

«Талибан» не только планировал это наступление, но и работал над племенными/этническими разногласиями, чтобы иметь возможность быстро установить контроль (над страной. — ИноТВ) на длительное время», — подчеркнул анонимный источник.

Этот просчёт достиг самых высоких уровней американской администрации, признал советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан во время интервью каналу ABC News.



«Президент не считал, что «Талибан» неизбежно возьмёт контроль над ситуацией, — подчеркнул Салливан. — Он считал, что афганские силы могут сражаться. Мы потратили 20 лет и десятки миллиардов долларов на их обучение, на предоставление им военной техники и на оказание им поддержки со стороны вооружённых сил США. Когда же настал критический момент, они решили не сражаться за свою страну».

* «Талибан» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.