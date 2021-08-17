В Украине за сутки от коронавируса привились 123 тыс. человек

70 405 человек получили первую дозу вакцины, а 53 232 получили вторую дозу и завершили иммунизацию.

16 августа в Украине прививки делали 804 мобильные бригады, также работали 2755 прививочных пунктов и 324 центра вакцинации.

С начала прививочной кампании привито 4 793 100 человек, из них получили одну дозу 4 793 098 человека, а полностью иммунизированы (получили две дозы) 2 791 305 человек (из них двое получили одну дозу за рубежом). Всего сделано 7 584 403 прививок.

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Контекст:

В Украине зарегистрированы вакцины от коронавируса Oxford/AstraZeneca (Covishield, AstraZeneca-SKBio и AstraZeneca), Pfizer/BioNTech (Comirnaty), Sinovac Biotech (CoronaVac) и Johnson & Johnson (Janssen). Также прививки делают вакциной Moderna (Spikevax).

Вакцинация в стране стартовала 24 февраля.

9 августа министр здравоохранения Виктор Ляшко сообщал, что в Украину доставили уже 13,8 млн доз вакцин.

С 21 июля в стране стартовал пятый этап вакцинации: привиться могут все желающие в возрасте от 18 лет.

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