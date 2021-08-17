 

В Ивано-Франковской области с отравлением госпитализированы 11 человек, в том числе трое детей – ГСЧС

17.08.2021, 8:50, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

“С 13-го по 16 августа в Яремчанскую центральную городскую больницу и Ивано-Франковской областную клиническую инфекционную больницу с предварительным диагнозом “острый гастроэнтерит” госпитализированы 11 человек”, – сообщили в ГСЧС.

Трое из госпитализированных – дети 2004–2010 годов рождения.

“Проводится комплекс санитарно-гигиенических и противоэпидемических мероприятий”, – добавили в ГСЧС.


Елена КРАВЧЕНКО
журналист

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

29.06 / В Киеве произошел сильный пожар в доме на Позняках, по соседству со взорвавшимся

29.06 / В результате пожара в многоэтажном доме в Москве погибли двое

30.07 / В НАСА заявили о продолжении утечки воздуха с МКС

26.11 / В Америке создана сверхбыстрая камера для поиска экзопланет

02.07 / NYT – «Ставит российские интересы выше американских» — Сьюзан Райс о реакции Трампа на новый российский «сговор»

16.11 / Ученые прогнозируют разрушительное цунами на Аляске

23.12 / Главврач Филатовской больницы прокомментировал мутацию коронавируса

22.07 / В Литве и Эстонии назвали ошибкой соглашение между США и ФРГ по “Северному потоку – 2”

15.03 / В Черкассах развернут временный госпиталь для инфицированных коронавирусом – мэр

09.09 / Тихановская просит ПАСЕ помочь Беларуси

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика