В Ивано-Франковской области с отравлением госпитализированы 11 человек, в том числе трое детей – ГСЧС
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“С 13-го по 16 августа в Яремчанскую центральную городскую больницу и Ивано-Франковской областную клиническую инфекционную больницу с предварительным диагнозом “острый гастроэнтерит” госпитализированы 11 человек”, – сообщили в ГСЧС.
Трое из госпитализированных – дети 2004–2010 годов рождения.
“Проводится комплекс санитарно-гигиенических и противоэпидемических мероприятий”, – добавили в ГСЧС.
Елена КРАВЧЕНКО
журналист
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