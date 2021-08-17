В Ивано-Франковской области с отравлением госпитализированы 11 человек, в том числе трое детей – ГСЧС

“С 13-го по 16 августа в Яремчанскую центральную городскую больницу и Ивано-Франковской областную клиническую инфекционную больницу с предварительным диагнозом “острый гастроэнтерит” госпитализированы 11 человек”, – сообщили в ГСЧС. Трое из госпитализированных – дети 2004–2010 годов рождения. “Проводится комплекс санитарно-гигиенических и противоэпидемических мероприятий”, – добавили в ГСЧС.

Елена КРАВЧЕНКО

журналист — Источник: интернет-издание “ГОРДОН”