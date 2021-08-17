 

Российские силовики утром пришли с обысками к крымским татарам, пятерых задержали

17.08.2021, 8:50, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Известно о пяти обысках, в результате которых задержали пять человек. В Нахимовском районе города Севастополя сотрудники ФСБ увезли активистов Рустема Мурасова и Рустема Таирова, в Балаклавском районе Севастополя – Джеббара Бекирова, в Бахчисарайском районе – активиста Заура Абдуллаева, в Симферопольском районе Крыма – Раифа Февзиева.

Четверых доставили в так называемое Управление Федеральной службы безопасности по республике Крым и городу Севастополю, Февзиева – в так называемое Управление Федеральной службы безопасности по республике Крым и городу Симферополю.

На обыск в Февзиева не допустили адвоката, к другим защитники не успели доехать – обыски уже закончили. В распоряжении “Крымской солидарности” является решение суда, по которому обыски проводили в Мурасова. У него якобы хранились электронные книги, мобильные телефоны, USB-накопители, на которых есть информация об организации “Хизб ут-Тахрир”, которая запрещена в России.

Мать Мурасова рассказала, что во время обысков силовики изъяли 150 тыс. руб. (54,5 тыс. грн), $500 и €100. По ее словам, часть этих средств принадлежит знакомым семьи, а часть дали Рустему для восстановления подтопленного жилья.

Февзиев – местный имам (религиозный деятель), окончивший медресе, крымскотатарский активист, многодетный отец. Мурасов, Таиров, Бекиров и Абдуллаев занимались активизмом, систематически посещали политически мотивированные судебные заседания, поддерживали семьи политзаключённых, организаторы ифтаров и массовых мероприятий в своих поселках.

Контекст:

Россия аннексировала Крым после силовой блокады украинских воинских частей и незаконного референдума 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира. После аннексии Крыма, по данным правозащитников международной организации Human Rights Watch, ситуация с правами человека на полуострове значительно ухудшилась. Под различными предлогами, включая борьбу с экстремизмом, власти преследуют людей, которые осмеливаются открыто критиковать действия России на полуострове, в особенности крымских татар.

20 июля уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова сообщала, что Россия по политическим мотивам преследует 93 крымских татар.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

23.04 / Le Monde – в поиске диалога с Россией нельзя забывать про сдерживание

26.07 / В Алабаме прощаются с Джоном Льюисом

24.06 / Инсайдеры: Huawei выпустит «умные» часы с HarmonyOS

23.02 / В Житомире на акции в поддержку Стерненко пытались зажечь шины. Полиция задержала двух человек

20.07 / Глава НБУ рассказал, как будет развивать кредитование

26.06 / Российский траулер сняли с мели у берегов Норвегии

22.07 / Гудков: Россия подала иск в ЕСПЧ против Украины из-за развязанной на Донбассе войны. Шизофрения чистой воды

27.11 / В бюджете на 2021 год отложили повышение минимальной зарплаты до декабря

12.01 / Киркоров показал себя четырехлетнего

09.07 / Le Monde – фальшивые тесты, вакцины, медцентры — жулики в Индии наживаются на COVID-19

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика