 

Пес из РФ впервые получил итальянскую премию «Собачья верность»

17.08.2021, 1:38, Новости дня
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Заправка газгольдера, газ в баллонах, доставка газаСлужебный пес Волк-Меркурий из Центра кинологической службы главка МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области стал первой российской собакой, которая получила итальянскую премию «Собачья верность», сообщают информационные агентства.

Торжественная церемония прошла на главной площади городка Сан-Рокко-ди-Камольи близ Генуи. На церемонии присутствовало около 200 человек, билеты бронировались как минимум за месяц. При этом действуют строгие правила в связи с распространением коронавируса.

В городе проводится праздник, на который обычно съезжаются тысячи собаководов со всей Италии и из-за рубежа. Самой премии «Собачья верность» уже 60 лет. В 2021 году ей наградили 11 собак из Италии и немецкую овчарку из России, передает РИА «Новости».

По видеосвязи между Сан-Рокко и Санкт-Петербургом глава оргкомитета премии Соня Джентозо официально сообщила инспектору-кинологу Марии Копцевой о присуждении награды ее питомцу и выразила восхищение их сложной и полезной работой.

Напомним, пес спас от изнасилования пропавшую 15-летнюю девочку – он по запаху нашел ее в одном из заброшенных домов, где ее удерживал рецидивист, который «собирался совершить в ее отношении насильственные действия сексуального характера», рассказала Копцева. Волк-Меркурий – это первая собака, с которой работает Копцева, служащая в ЦКС с 2017 года.



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