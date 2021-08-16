 

Суд оставил Чауса под домашним арестом, Украина эвакуировала из Кабула граждан пяти стран. Главное за день

16.08.2021, 22:54, Новости дня
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Ситуация в Афганистане

В ночь на 16 августа Украина эвакуировала из Кабула около 80 человек, это восемь граждан Украины, а также граждане Нидерландов, Хорватии, Беларуси и Афганистана. Девять эвакуированных граждан Афганистана попросили предоставить им статус беженцев.

Вечером в МИД Украины сообщили, что об эвакуации из Кабула просят еще около 100 украинцев. Из-за критической ситуации в Кабуле самолет с украинцами не мог вылететь.

В аэропорту Кабула возник хаос из-за большого количества желающих вылететь из страны. Люди выбежали на взлетно-посадочную полосу и цеплялись за борт американского военного самолета.

Президент Афганистана Ашраф Гани, покинувший страну после взятия Кабула талибами, по данным СМИ, улетел в Оман. Гани покидал страну, набив деньгами машины и вертолет.

Чауса оставили под арестом

Апелляционный суд оставил бывшего судью Днепровского районного суда Киева Николая Чауса под домашним арестом. Во время рассмотрения апелляции Чаус рассказал, что сидел в подвале в маске четыре месяца.

Семочко восстановили на должности

Окружной административный суд Киева удовлетворил иск Сергея Семочко о признании незаконным его увольнение в 2019 году с должности первого заместителя главы Службы внешней разведки Украины и возобновлении его на этой должности.

Коронавирус и вакцинация в Украине

В Одессе в детском центре “Молодая гвардия” произошла вспышка коронавирусной инфекции. Симптомы COVID-19 проявились у 42 детей и двух работников лагеря.

В Минздраве Украины до конца текущего года хотят вакцинировать от коронавируса половину граждан страны. Главный санитарный врач Украины Игорь Кузин заявил, что привилегии для привитых от COVID-19 граждан в стране могут ввести после вакцинации 50% населения.

Глава Минздрава Виктор Ляшко призвал не останавливать вакцинацию от коронавируса в День Независимости.

В киевской мэрии прошли обыски

16 августа в КГГА прошли очередные обыски, правоохранители пришли в департамент транспортной инфраструктуры и на коммунальное предприятие “Дирекция по строительству дорожно-транспортных сооружений города Киева”.

В мэрии заявили, что обыски направлены на формирование негативного имиджа столичной власти.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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