Зеленский обсудил с президентом Литвы ситуацию на литовско-белорусской границе. Науседа поблагодарил Украину

“Сегодня мы с Зеленским обсудили кризис с нелегальными мигрантами на границе Литвы и Беларуси. Благодарю Украину за помощь в усилении пограничного контроля между Литвой и Беларусью”, – написал он.

Науседа также поблагодарил Украину как “надежного партнера и друга”.

Today w/@ZelenskyyUa discussed illegal #migration challenge at -Belarus border. Grateful for assistance in strengthening LT-BY border control.

Thank you for being a reliable partner & friend at all times! pic.twitter.com/51qu2XeJcJ

— Gitanas Naus * da (@GitanasNauseda) August 16, 2021

На сайте президента Украины уточнили, что в ходе обсуждения с Зеленским проблем на границе Литвы и Беларуси Науседа сообщил, что “пока удалось достичь относительной стабилизации ситуации”.

Также Зеленский поблагодарил Литву за решение предоставить Украине партию вакцин от коронавирусной инфекции AstraZeneca.

“Собеседники скоординировали меры двустороннего диалога высокого уровня на ближайшую перспективу. Зеленский ознакомил литовского коллегу с подготовкой масштабных мероприятий, которые пройдут в Киеве на протяжении 23–24 августа по случаю 30-летия Независимости Украины. Отдельно президенты обсудили состояние реализации совместных культурно-гуманитарных проектов”, – говорится в сообщении.

