Посол рассказал об охране российского посольства в Кабуле талибами

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16.08.2021, 20:14, Новости дня
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Заправка газгольдера, газ в баллонах, доставка газаУчастники движения «Талибан» (запрещено в России) охраняют посольство РФ в Кабуле с бронемашинами и пулеметами, сообщил российский посол Дмитрий Жирнов.

«Бригада, уполномоченная более высокими руководителями, она к нам сегодня пришла, во главе с их старшим. Он подтвердил все директивы, чтобы была обеспечена безопасность дипломатической миссии. Они стоят, круглосуточное дежурство, стоит бронемашина с пулеметами, все хорошо», – рассказал он в эфире «Эхо Москвы», приводит его слова РИА «Новости».

В воскресенье отряды запрещенного в РФ террористического движения «Талибан» вошли в столицу Афгнистана и установили контроль над городом. Афганским военным разрешили разойтись по домам, а всем желающим дали возможность покинуть город. В тот же день движение «Талибан» объявило о взятии под контроль всей территории Афганистана.

Глава МИД РФ Сергей Лавров констатировал провал миссии США в Афганистане, а сенатор Алексей Пушков заявил об очевидности поражения Соединенных Штатов всему миру.

Газета ВЗГЛЯД писала о причинах и возможных последствиях победы «Талибана» и разбирала, чем опасно создание террористического государства талибов под боком у России.



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