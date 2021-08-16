Из Афганистана в Украину не может вылететь самолет с эвакуируемыми украинцами – Кулеба

“Сейчас у нас на повестке дня вопрос завершения эвакуации наших граждан, которые хотят вернуться. Мы будем готовы брать на свободные места граждан иностранных государств, в том числе граждан Афганистана, как мы это уже сделали во время ночного рейса. Сейчас самая большая проблема в том, что у нас есть борт, который там находится и который не может вылететь”, – сказал он.

По словам дипломата, если борт и взлетит, то пока неизвестно, сможет ли туда прибыть еще один самолет из Украины.

“Ответ будет зависеть от стабилизации ситуации в Афганистане. Сейчас ситуация в аэропорту Кабула критическая и пока что самолет вылететь не может… Если в Кабуле ты сейчас откроешь дверь самолета – у тебя за две секунды будет полный салон, и люди будут лежать, и это будет непонятно кто”, – объяснил Кулеба.

Он также назвал “абсолютной манипуляцией” информацию о том, что МИД Украины не предлагает соотечественникам эвакуироваться из Афганистана.

Контекст:

Ситуация с безопасностью в Афганистане ухудшилась на фоне вывода американских войск, который начался в апреле 2021 года. К 15 августа движение “Талибан” взяло под контроль практически всю страну, в том числе столицу Кабул. Президент Афганистана Ашраф Гани бежал за границу.

13 августа “Талибан” обратился к афганскому народу, пообещав амнистию военнослужащим правительственной армии и полицейским, а также неприкосновенность частного имущества.

Около 70 государств, в том числе Украина, потребовали свободной эвакуации людей из Афганистана. Они призывают обеспечить работу аэропорта и оставить открытыми пограничные переходы.

15 августа президент США Джо Байден объявил, что в Афганистан будут направлены 5 тыс. американских военных для безопасного вывода из страны представителей США и тех, кто им помогал. По его словам, представителей “Талибана” предупредили, что любые действия с их стороны на территории Афганистана, которые ставят под угрозу персонал США и американскую миссию там, “будут встречены быстрыми и сильными” военными ударами США.

На фоне наступления “Талибана” иностранные государства начали эвакуацию своих граждан. Украина в ночь на 16 августа вывезла из Кабула 79 человек. Среди них, кроме восьми украинцев, граждане Нидерландов, Беларуси, Хорватии и Афганистана, которые попросили о срочной эвакуации. В ту же ночь, 16 августа, аэропорт Кабула отменил все коммерческие рейсы. По данным СМИ, взлетной полосой пользуются только военные самолеты.

По данным МИД Украины, готовность эвакуироваться из Афганистана выразил еще по меньшей мере 91 украинец.

—