 

Из Афганистана в Украину не может вылететь самолет с эвакуируемыми украинцами – Кулеба

16.08.2021, 20:12, Новости дня
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“Сейчас у нас на повестке дня вопрос завершения эвакуации наших граждан, которые хотят вернуться. Мы будем готовы брать на свободные места граждан иностранных государств, в том числе граждан Афганистана, как мы это уже сделали во время ночного рейса. Сейчас самая большая проблема в том, что у нас есть борт, который там находится и который не может вылететь”, – сказал он.

По словам дипломата, если борт и взлетит, то пока неизвестно, сможет ли туда прибыть еще один самолет из Украины.

“Ответ будет зависеть от стабилизации ситуации в Афганистане. Сейчас ситуация в аэропорту Кабула критическая и пока что самолет вылететь не может… Если в Кабуле ты сейчас откроешь дверь самолета – у тебя за две секунды будет полный салон, и люди будут лежать, и это будет непонятно кто”, – объяснил Кулеба.

Он также назвал “абсолютной манипуляцией” информацию о том, что МИД Украины не предлагает соотечественникам эвакуироваться из Афганистана.

Контекст:

Ситуация с безопасностью в Афганистане ухудшилась на фоне вывода американских войск, который начался в апреле 2021 года. К 15 августа движение “Талибан” взяло под контроль практически всю страну, в том числе столицу Кабул. Президент Афганистана Ашраф Гани бежал за границу.

13 августа “Талибан” обратился к афганскому народу, пообещав амнистию военнослужащим правительственной армии и полицейским, а также неприкосновенность частного имущества.

Около 70 государств, в том числе Украина, потребовали свободной эвакуации людей из Афганистана. Они призывают обеспечить работу аэропорта и оставить открытыми пограничные переходы.

15 августа президент США Джо Байден объявил, что в Афганистан будут направлены 5 тыс. американских военных для безопасного вывода из страны представителей США и тех, кто им помогал. По его словам, представителей “Талибана” предупредили, что любые действия с их стороны на территории Афганистана, которые ставят под угрозу персонал США и американскую миссию там, “будут встречены быстрыми и сильными” военными ударами США.

На фоне наступления “Талибана” иностранные государства начали эвакуацию своих граждан. Украина в ночь на 16 августа вывезла из Кабула 79 человек. Среди них, кроме восьми украинцев, граждане Нидерландов, Беларуси, Хорватии и Афганистана, которые попросили о срочной эвакуации. В ту же ночь, 16 августа, аэропорт Кабула отменил все коммерческие рейсы. По данным СМИ, взлетной полосой пользуются только военные самолеты.

По данным МИД Украины, готовность эвакуироваться из Афганистана выразил еще по меньшей мере 91 украинец.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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