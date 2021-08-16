 

“Подобная ситуация еще в Судане”. Социолог Паниотто о переписи в Украине

16.08.2021, 20:12, Новости дня
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По его словам, Украина теряет большое количество данных о населении, не проводя перепись. 

“Украина – просто уникальна, подобная ситуация еще в Судане, но там все время идет война, и только там не провели два раза перепись, как рекомендует ООН. Мы теряем данные о национальном составе, семейном, занятости, источниках дохода и еще много того, что собирается во время переписи. Например, если в каком-то городе не построят нужное количество детских садов, все будут мучиться, но будут говорить, что виновата власть, и не будет очевидно, что это из-за отсутствия переписи”, – рассказал Паниотто.

Онлайн-перепись в стране невозможна, так как доступ к интернету есть примерно у 75% граждан, добавил социолог. 

“Если речь идет о мобильных операторах, то это 96% населения, и если будет опрос с помощью мобильных телефонов, то мы сможем опросить 96% населения. Но люди не будут отвечать все равно таким образом, потому что и в обычных опросах есть такая проблема. Во время опроса [экс-министра Кабмина Дмитрия] Дубилета были расчеты, он сделал очень хорошую вещь, но это только количество, а нужно много других характеристик, от 20 до 40”, – подчеркнул Паниотто.

Контекст:

Единственная перепись в независимой Украине проводилась в 2001 году. Тогда численность населения составила 48,46 млн человек.

Следующая перепись должна была состояться в 2011 году, ее проведение неоднократно переносили, в последний раз – на 2023-й.

Министр Кабинета Министров Украины Олег Немчинов 20 января 2021 года заявил, что для проведения запланированной на 2023 год переписи населения Украины потребуется не менее 7 млрд грн.

Кабинет Министров Украины 17 февраля одобрил законопроект о государственной статистической деятельности. В частности, в документе предлагается проводить перепись населения раз в 10 лет.

Численность населения в Украине на 1 мая этого года составила 41 442,6 тыс. человек, сообщила Государственная служба статистики.

Координатор ООН по гуманитарным вопросам в Украине Оснат Лубрани заявляла о необходимости проведения переписи населения в стране 8 июля.


Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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