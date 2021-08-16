Руслана приглашает на концерт во Львове для сбора средств танцору Гарбарчуку, который борется с раком

“Яркий танцор, мой друг, который вместе со мной боролся за победу на “Евровидении”, Сашко Гарбарчук ужасно заболел. Его рыжая грива сделала нас знаменитыми на всю Европу. Сашко был со мной на сцене во время моего наибольшего триумфа. Вместе мы объездили без преувеличения полмира. Он всегда стоял на сцене справа от меня. Завтра же я буду на сцене без него, но исключительно для него. Для того, чтобы помочь ему победить коварную болезнь. Я даже не хочу допускать мысли о том, что Сашко не вернется ко мне на сцену. “Свой за своего” – не просто слова”, – подчеркнула певица.

Она сообщила, что Гарбарчук уже несколько месяцев борется с раком желудка. Он воспитывает дочерей трех и 17 лет.

Контекст:

Марафон начнется 17 августа в 19.00. В Ennio Event Square (улица Джерельна, 22) в поддержку Гарбарчука выступят Руслана, Танц Театр “Життя”, исполнители Павел Табаков, Panchyshyn, Назар Савко, Андриана, октет “Орфей”, BAKUN, Ирина Доля, Лиля Ваврин, Залиско, Зиновий Карач, Paulman.

Оказать помощь можно, перечислив деньги на карту жены танцора Надежды Гарбарчук: в “ПриватБанке” – 4149 4393 1224 1445 или Monobank – 4441 1144 2595 5968.



Елена ПОСКАННАЯ

журналист, редактор

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