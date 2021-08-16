 

Руслана приглашает на концерт во Львове для сбора средств танцору Гарбарчуку, который борется с раком

16.08.2021, 20:12, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

“Яркий танцор, мой друг, который вместе со мной боролся за победу на “Евровидении”, Сашко Гарбарчук ужасно заболел. Его рыжая грива сделала нас знаменитыми на всю Европу. Сашко был со мной на сцене во время моего наибольшего триумфа. Вместе мы объездили без преувеличения полмира. Он всегда стоял на сцене справа от меня. Завтра же я буду на сцене без него, но исключительно для него. Для того, чтобы помочь ему победить коварную болезнь. Я даже не хочу допускать мысли о том, что Сашко не вернется ко мне на сцену. “Свой за своего” – не просто слова”, – подчеркнула певица.

Она сообщила, что Гарбарчук уже несколько месяцев борется с раком желудка. Он воспитывает дочерей трех и 17 лет.

Контекст:

Марафон начнется 17 августа в 19.00. В Ennio Event Square (улица Джерельна, 22) в поддержку Гарбарчука выступят Руслана, Танц Театр “Життя”, исполнители Павел Табаков, Panchyshyn, Назар Савко, Андриана, октет “Орфей”, BAKUN, Ирина Доля, Лиля Ваврин, Залиско, Зиновий Карач, Paulman.

Оказать помощь можно, перечислив деньги на карту жены танцора Надежды Гарбарчук: в “ПриватБанке” – 4149 4393 1224 1445 или Monobank – 4441 1144 2595 5968.


Елена ПОСКАННАЯ
журналист, редактор

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

04.10 / Губернатор Камчатки поручил обследовать пострадавших на Халактырском пляже серферов

13.07 / Песков объяснил невозможность выполнить решение ЕСПЧ по однополым бракам

27.01 / Полиция начала расследование драки депутатов Изюмского горсовета

30.01 / CGTN – запрет на одноразовые соломинки и пакеты — Китай объявил войну пластику

27.11 / В Мариуполе меткомбинаты установили три дополнительных кислородных станции для больницы и подключили 90 новых кислородных точек

29.11 / Болтон счел оправданным убийство иранского ученого-ядерщика

10.08 / Китай ввел санкции в отношении 11 официальных лиц США

06.08 / Два района Амурской области ставят рекорд по распространению коронавируса

13.03 / Зеленский: Логично разобраться, кто и как создал условия для оккупации Крыма

20.07 / Названа причина смертельного ДТП с въехавшим в остановку в Москве автобусом

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика