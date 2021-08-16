 

В компании TSMC заявили о начале производства чипов по техпроцессу 3 нм в будущем году

16.08.2021, 19:24, Новости дня
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Представители компании TSMC официально объявили о том, что в 2022 году стартует производство чипов по техпроцессу 3 нм. Также они намекнули на то, что процессоры вначале будут поставляться исключительно для сборки новых моделей iPhone.

Только через год после запуска производства процессоры 3 нм смогут заказывать для себя другие производители электроники, говорят эксперты. А в середине 2022 года для Apple начнут отгружать чипы под маркой A16 Bionic.

Во второй очереди за чипами 3 нм стоят такие именитые производители, как AMD, Nvidia, MediaTek и Qualcomm. А до тех пор, пока будет отгружены первые партии, всем придется довольствоваться микросхемами 5 нм и 7 нм, потенциал которых уже сейчас называют практически исчерпанным.



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