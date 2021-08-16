Производитель заявил, что смартфоны iPhone 13 не будут дороже, чем аналоги из предыдущей линейки

Как заявили представители компании Apple, при выпуске на рынок новой линейки смартфонов iPhone 13 цены на гаджеты останутся на том же самом уровне, что у гаджетов из двенадцатой линейки в прошлом году.

По предварительным данным, покупатели смогут получить новенький iPhone 13 mini за 699 американских долларов. А базовая версия iPhone 13 обойдется всего на сотню «зеленых» дороже.

Самая дорогая модель в линейке оценена экспертами в 1399 американских долларов. Речь идет о версии Pro Max, у которой объем накопителя составит 512 Гб. Аналогичный iPhone 12 стоил столько же, отмечают специалисты. Средняя же стоимость смартфона в тринадцатой линейке будет равняться 1099 долларам. Впрочем, пока неизвестно, во что оценят гаджет с накопителем на 1 Тб.