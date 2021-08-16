Производитель заявил, что смартфоны iPhone 13 не будут дороже, чем аналоги из предыдущей линейки

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16.08.2021, 19:24, Новости дня
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Как заявили представители компании Apple, при выпуске на рынок новой линейки смартфонов iPhone 13 цены на гаджеты останутся на том же самом уровне, что у гаджетов из двенадцатой линейки в прошлом году.

По предварительным данным, покупатели смогут получить новенький iPhone 13 mini за 699 американских долларов. А базовая версия iPhone 13 обойдется всего на сотню «зеленых» дороже.

Самая дорогая модель в линейке оценена экспертами в 1399 американских долларов. Речь идет о версии Pro Max, у которой объем накопителя составит 512 Гб. Аналогичный iPhone 12 стоил столько же, отмечают специалисты. Средняя же стоимость смартфона в тринадцатой линейке будет равняться 1099 долларам. Впрочем, пока неизвестно, во что оценят гаджет с накопителем на 1 Тб.



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