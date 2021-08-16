Названа дата следующей большой презентации в Xiaomi

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16.08.2021, 17:36, Новости дня
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Как сообщили источники в компании Xiaomi, следующая масштабная презентация новых гаджетов состоится 26 августа. Также получено подтверждение того, что мероприятие запланировано в Индии, хотя представленные устройства будут продаваться е только на индийском, но и на китайском рынке.

Ожидается, что в компании покажут новую модель ноутбука, а также целый ряд других устройств: Wi-Fi-роутер, фитнес-браслет и камеру безопасности.

Некоторые из новинок уже не являются чем-то неизвестным для пользователей. Например, информация о новой модели фитнес-браслета уже не раз мелькала на страницах интернет-изданий. Также некоторые эксперты полагают, что Xiaomi на грядущей презентации может представить новую модель телевизора.



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