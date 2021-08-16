“Нужно заняться чисткой мусора из подсознания”. Ступка извинился за высказывание о травести-диве Монро с использованием местоимения “оно”

Ступка сделал репост заявления травести-диви, в котором она уточнила, что не держит на него обиды за эти слова, так как он, возможно, “не в курсе базовых вещей, как правильно освещать тему ЛГБТИК+”.

“Мы лично знакомы и я ни разу не слышала в свою сторону каких-то грубых слов и действий”, – написала Монро.

“Благодарю за толерантность к моему несовершенству. Нужно заняться чисткой мусора из своего подсознания. Извини, я реально не хотел никого обидеть”, – заявил Ступка.

Скриншот: stupka777 / Instagram

Контекст:

Травести-дива Монро (Александр Федяев) – телеведущая, актриса, певица, блогер, общественный деятель. Она заявила, что является трансгендером.

Родилась в Киеве в 1978 году. Карьеру в шоу-бизнесе начинала в качестве ведущей. В 2001 году создала коллектив, состоящий из травести-артистов, под названием “Фабрика звезд”.

В 2016-м артистка презентовала дебютную книгу “Хорошо, что я не баба”, а в 2017-м записала клип на одноименную песню.

16 августа 2021 года Монро разместила в Instagram фрагмент передачи с участием Ступки, в которой тот, обсуждая образ травести-дивы на Одесском кинофестивале, уточнил: “А это она? А не оно?”. В публикации Монро обратилась к руководству канала с предложением провести семинар на тему как обращаться к представителям ЛГБТИК+ сообщества, чтобы “впредь такого не повторилось”.

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