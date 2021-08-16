Посольство РФ сообщило, что Гани бежал из Афганистана с машинами и вертолетом, набитыми деньгами

Он отметил, что наиболее красноречиво характеризует “крах уходящей власти” то, как Гани бежал из Афганистана.

По словам Ищенко, “четыре машины были полны денег, они пытались засунуть другую часть денег в вертолет, но не все поместилось”.

В итоге, “часть денег осталась лежать на асфальте” на взлетном поле.

Эту информацию, сославшись на “свидетелей”, Ищенко подтвердил позже Reuters. Агентство отметило, что не смогло независимо подтвердить правдивость рассказа представителя российского посольства в Афганистане.

Контекст:

Ситуация с безопасностью в Афганистане ухудшилась на фоне вывода американских войск, который начался в апреле 2021 года. К 15 августа движение “Талибан” взяло под контроль практически всю страну, в том числе столицу – Кабул.

Гани бежал за границу. СМИ сообщили, что самолет с Гани, его женой Рулой и двумя близкими помощниками президента вылетел из Кабула и прибыл в Узбекистан.

В то же время, 15 августа “Радио Озоди” сообщило со ссылкой на два источника, близких к властям Таджикистана, что Гани находился в Душанбе и готовился к выезду в третью страну. Пресс-служба МИД Таджикистана 16 августа в Facebook заявила, что самолет Гани не совершал посадку в Душанбе.

Посол Афганистана в Таджикистане Мохаммад Захир Агбар рассказал агентству Аsia Plus, что “по некоторым данным, Гани вылетел из Кабула в Оман”.

13 августа “Талибан” обратился к афганскому народу, пообещав амнистию военнослужащим правительственной армии и полицейским, а также неприкосновенность частного имущества.

Около 70 государств, в том числе Украина, потребовали свободной эвакуации людей из Афганистана. Они призывают обеспечить работу аэропорта и оставить открытыми пограничные переходы.

На фоне наступления “Талибана” иностранные государства начали эвакуацию своих граждан. Украина в ночь на 16 августа вывезла из Кабула около 80 человек. Среди них, кроме восьми украинцев, граждане Нидерландов, Беларуси, Хорватии и Афганистана, которые попросили о срочной эвакуации. В ту же ночь, 16 августа, аэропорт Кабула отменил все коммерческие рейсы. По данным СМИ, взлетной полосой пользуются только военные самолеты.

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