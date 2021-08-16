 

Названа цена смартфона Nokia 6310 в России

16.08.2021, 15:46, Новости дня
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Как стало известно, недавно производитель обновил бюджетную модель смартфона Nokia 6310. Теперь гаджет можно приобрести в РФ за 4490 рублей.

При этом в магазинах можно найти смартфоны данной модели, выполненные в зеленом или черном цвете. Однако специалисты напоминают, что речь идет не о совсем обычном мобильнике.

Так, размер диагонали экрана здесь составляет всего-то 2,8 дюйма. Однако здесь моно легко включить режим увеличения шрифта, что особенно важно для пользователей старшего поколения. Очень радует большой срок автономной работы. На заряде аккумулятора в режиме ожидания смартфон продержится почти 22 дня. А время беспрерывного разговора может составлять девятнадцать с половиной часов.



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