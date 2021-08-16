 

“Талибы используют девушек в качестве рабынь”. СМИ пишут о “темном будущем” для женщин в Афганистане

16.08.2021, 15:42, Новости дня
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Директор средней школы для девочек Сардар-и-Кабули в Кабуле Насрин Султани, которая длительное время боролась за права афганских девочек, сказала журналистам, что теперь живет в постоянном страхе за безопасность своих учениц.

Беспокойство среди женщин усилилось после того, как президент Афганистана Ашраф Гани бежал из страны, говорится в сообщении.

Бывший депутат и член афганской делегации, которая работала над мирными переговорами с талибами до вывода американских войск, Фавзия Куфи сказала, что женщины в Афганистане наиболее подвержены риску. По ее словам, будущее женщин в Афганистане кажется “мрачным”.

Агентство Reuters пишет, как в начале июля талибы вошли в офисы Azizi Bank в Кандагаре и приказали девяти работающим женщинам уйти оттуда. Им велели не возвращаться на работу. Аналогичная ситуация произошла в Bank Milli в городе Герат. 

В этот же период лидеры “Талибана”, взявшие под контроль провинции Бадахшан и Тахар, приказали местным религиозным лидерам выдать список девочек старше 15 лет и вдов до 45 лет для “брака с талибами”, сообщило издание ABC News.

Афганские женщины, работающие в СМИ, рассказали газете The Guardian, что свободный и шумный Кабул после захвата талибами наполнился тишиной и страхом. В провинциях боевики забрали нескольких девушек, чтобы “использовать их в качестве рабынь”, сказала газете одна из журналисток.

Контекст:

Во время правления талибов в Афганистане с 1996 по 2001 год женщины не могли работать, девочкам не разрешали посещать школы. Женщинам приходилось закрывать лицо и появляться на улице в сопровождении родственников-мужчин. Если женщины нарушали эти правила, они подвергались унижениям и публичным избиениям, отметило Reuters.

В Афганистане ухудшилась ситуация с безопасностью на фоне вывода американских войск, который начался в апреле 2021 года. К 15 августа движение “Талибан” взяло под контроль практически всю страну, в том числе столицу – Кабул.

13 августа “Талибан” обратился к афганскому народу, пообещав амнистию военнослужащим правительственной армии и полицейским, а также неприкосновенность частного имущества.

На фоне наступления “Талибана” иностранные государства начали эвакуацию своих граждан. Этот процесс был парализован из-за того, что 16 августа аэропорт Кабула отменил все коммерческие рейсы.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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