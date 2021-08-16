 

Пресс-секретаря Навального приговорили к ограничению свободы по делу о нарушении санитарных правил

16.08.2021, 15:42, Новости дня
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Под домашним арестом Ярмыш останется до вступления приговора в силу. После этого она будет обязана находиться дома с 22.00 до 6.00, ей запрещено участвовать в митингах, организовывать массовые акции, она не сможет покинуть пределы Московской области без разрешения инспектора Федеральной службы исполнения наказаний и будет обязана трижды в месяц отмечаться в ФСИН.

Ярмыш и еще восемь человек, в том числе соратники Навального и брат оппозиционера Олег Навальный, обвинялись в подстрекательстве к нарушению санитарно-эпидемиологических правил во время организации акций протеста в поддержку Навального в январе (“санитарное дело”).

По версии Следственного комитета России, подсудимые распространяли анонсы митингов и тем самым способствовали распространению коронавирусной инфекции.

Прокуратура просила для Ярмыш два года ограничения свободы.

Контекст:

Ярмыш задержали 21 апреля.

Навальный вернулся в Россию 17 января из Германии, где лечился в связи с отравлением “Новичком”. Сразу после возвращения его задержали в аэропорту Шереметьево по делу “Ив Роше” и арестовали на 30 суток (в рамках дела он получил условный срок и должен был отмечаться у следователей, но не делал этого из-за лечения в Германии).

Симоновский суд Москвы 2 февраля заменил Навальному условный срок на реальный по делу “Ив Роше”. С учетом времени, проведенного под домашним арестом, политик пробудет в колонии общего режима два года и 6,5 месяца.

В связи с задержанием и приговором для Навального в России проходили акции протеста.

В конце февраля Навального этапировали в исправительную колонию №2 в городе Покров Владимирской области.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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