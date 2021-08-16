Синоптики прогнозируют 17 августа на западе Украины грозы и сильный ветер. Спасатели объявили штормовое предупреждение.

“Ночью на крайнем западе грозы, днем в западных, Житомирской, Винницкой областях грозы, местами шквальный ветер 15–20 м/с”, – отметили спасатели.

Объявлен первый уровень опасности (желтый).

В украинском гидрометцентре также предупредили о грозах и осадках в указанных регионах.

“В западные области придет влажный атмосферный фронт северо-западного циклона Luciano, который принесет, кроме грозовых дождей, еще и понижение температуры воздуха”, – написала в Faсеbook синоптик Наталья Диденко.

https://www.facebook.com/tala.didenko/posts/4780263342003606

Контекст:

Синоптик Наталья Диденко говорила, что жара в Украине начнет спадать 19 августа. В начале недели в Украине ожидается жара до +35 ºC.

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